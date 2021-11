Umí správně pracovat nožkama a nebojí se je ukázat: Tereza Černochová si tancem vyléčila hybnost operovaného kotníku

Tereza Černochová Super.cz

"Každý, kdo tady je, je něčím specifický a má nějaký svůj projev. Já dostala tanečního partnera, který to ze mě vytloukl. Tedy ne, že by mě tloukl, ale byl důsledný a byli jsme poctiví a pilní, takže je to na tom vidět," domnívá se Tereza.

To, že křepčí na jevišti a vlní se v rytmech kapely Monkey Business, s níž zpívá, jí prý nijak nepomohlo. Naopak. "To je tanec, který dělá člověk pudově. To, co tančíme tady, je o něčem úplně jiném," vysvětlila. "To flow, které má, používat nemůže. Dostala striktní zákaz," souhlasil její tanečník Dominik a v našem videu oba doplnili podrobnosti.

Tereza si také pochvaluje, jak jí tanec vylepšil nejen fyzickou, ale i zdravotní kondici. "Celé tělo sice strašně bolí, ale určitě se mi zlepšila krční páteř a také kotník, který mám odoperovaný," má tanec místo fyzioterapie zpěvačka. "Umí správně pracovat nožkama," pochválil ji tanečník.

Z maminčina vystupování je nadšená i Terezina šestiletá dcera Laura. "Zbožňuje to a miluje. Já doma netrénuju, protože na to už nemám, ale tou prdelkou kroutí furt a neustále ona a pouští si všechny tance úplně všech. Je do toho úplně zažraná," prozradila Černochová. ■