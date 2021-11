Průsvitné šaty ve StarDance odhalily hodně: Krásná Marika Šoposká by mohla procházet zdí. Všechno na mně visí, říká

Marika Šoposká Super.cz

Marika se dostala do závěrečného rozstřelu se Zdeňkem Godlou, s vyřazením by se prý smířila. "Moje děti by by byly šťastné, že jim zase začne fungovat maminka. A manžel taky. Nebudu lhát, že to bylo příjemné, ale beru to tak, že ten čas, kdy nebudu tady, budu se svými dětmi a to pro mě není za trest," řekla Super.cz.

Popovídali jsme si i o tom, že se nám kolo od kola ztrácí před očima. Taková dieta po druhém porodu je pořádně radikální. "Je fakt, že ty tréninky jsou náročné a všechno to jde dolů samo a padá mi skoro všechno, co mám doma na sebe. V takovém zápřahu jsem dlouho nebyla," připustila, že je ještě štíhlejší, než před dětmi.

V modelu, který vynesla, to bylo obzlášť vidět, do průsvitných šatů se ale herečka zamilovala. "Těšila jsem se na ně nejvíc ze všech. Škoda, že jsem je mohla obléknout jenom jednou," posteskla si Marika, která v našem videu prozradila i to, jak je to s její pauzou v seriálu Ordinace v růžové zahradě. ■