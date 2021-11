Křivda, nespravedlnost a represe! Kolegové i diváci se jen těžko loučí se Simonou Babčákovou

Mirai Navrátil se těžko loučí se Simonou Babčákovou a Martinem Prágrem. Super.cz

Kolegové ze StarDance i její fanoušci mezi diváky se jen těžko přenášejí přes to, že byla Simona Babčáková (48) kvůli druhé absenci vyloučena z taneční soutěže. Minulý týden musela do karantény, tentokrát sama onemocněla. A podle pravidel licence už tak nemůže tančit dál.

"Je mi líto Simči, která byla lídrem té naší party. Byla super. Je to, nechci říkat křivda, ale je mi jich líto, že dřeli a makali, byli tři měsíce neustále někde na zkušebně, a pak se stane, co se stane, a shodou okolností jsou ze hry. Zdravím Simču domů a snad je jí fajn," reagoval bezprostředně pro Super.cz Mirai Navrátil (29), který stejně jako Babčáková musel minulé kolo vynechat.

Reakce diváků jsou ještě o něco ostřejší. "Takže vás normálně odepsali. No comment," píše herečce jeden z nich. "Velká škoda, že jste museli skončit. Divná doba. Nicméně, tančili jste krásně! Simonce brzké uzdravení," přeje další.

Jiní za vyřazením herečky nehledají pravidla licence, ale i konspirační teorie. "Že se děje něco zločinného, to už asi tuší kdekdo. Ale málokdo o tom veřejně promluví, napíše. Vyřazení Simony vnímám jako represi. Jako všichni, kdo jsou jako ona, tedy přímá, svérázná, nebojácná, mírně provokativní, tak takoví jsou dnešnímu režimu nepohodlní," reaguje hereččin fanda.

"Neznám pozadí StarDance, jen se mohu domnívat, co se tam děje, ale působí to na mě velmi podezřele. Ve včerejším projevu Marka Ebena byla jasně čitelná změna. Jeho uvolněnost a bezprostřednost byla ta tam. Vypadal svázaně a jako by mu někdo mířil pistolí do ledvin," míní. ■