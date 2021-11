Nejznámější česká plus size modelka zhubla 9 kilo: Pořád nosím velikost 44, ujišťuje vnadná kráska, která předvádí i prádlo

Natálie Debnárová Super.cz

"Moje váha je pohyblivá, jakmile jsem ve stresu, začínám přibírat, protože sním, na co přijdu," smála se Natálie, která s modelingem začínala v mládí, ale odradilo ji to, že po ní v modelingové agentuře chtěli, aby byla velmi hubená. "Jenže já konstituci na to, abych nosila velikost 34 opravdu nemám. Tehdy mi to zatrhla maminka," zavzpomínala.

K předvádění se vrátila před pár lety, když ji oslovila návrhářka Tereza Wu na spodní prádlo. "Rozhodla jsem se, že to vezmu na sebe a chtěla bych tímto oslovit mladé holky, které nemají velikost 34, aby se začaly hlásit o slovo. V České republice je nejčastější velikost 38, tudíž ne vyhublá žena, ale krásná žena středních tvarů. Sama vyznávám to, že nesmí být ani jeden extrém. Ani přehnaně obézní, ani přehnaně hubená," uzavřela. ■