V říjnu prodělal covid a má stále ještě zdravotní problémy: Petr Janda prozradil, co ho trápí

Sice už má po covidu, který prodělal v první polovině října, negativní testy, ale úplně ve své kůži se zpěvák Petr Janda (79) ještě necítí. "Není to tak úplně ono. Například mě pořád ještě slzí a pálí oči. Je to nepříjemné, už to trvá moc dlouho. A ještě trochu kašlu. Obávám se, že to bude ještě chvilku trvat a covid se bude připomínat," svěřil Super.cz.