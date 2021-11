Zpěvačka Blanka Šrůmová (56) se podruhé vdala: Takhle jí to slušelo jako nevěstě

Blanka Šrůmová se vdala za kolegu Jana Saharu Hedla. Foto: archiv B. Šrůmové

Pro Blanku to byla druhá svatba po 32 letech, kdy se provdala za muzikanta Dana Šustra, s nímž spolupracovala právě v Tiché dohodě. Má dospělého syna Kristiána. Se Saharou Hedlem, kterého můžeme znát i z kapely Precedens, žije sedm let, spolupracují také hudebně v projektu Něžná je noc.

"Just married. Dnešním dnem jsme to zpečetili," oznámila lakonicky sňatek šestapadesátiletá zpěvačka, která oželela svatbu v bílém a na svůj velký den se vyladila do tónů růžové. ■