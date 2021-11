Kvůli kožnímu onemocnění se léta skrývala: Teď mladá Britka hrdě vystavuje polonahé tělo, aby povzbudila druhé

Claire Spurgin Foto: Super.cz/Profimedia

Claire Spurgin (25) z britského Essexu trpí lupénkou a flíčky pokrývají většinu jejího těla. Léta se bála, že se jí budou lidé vysmívat, a tak fleky zakrývala, jak to jen šlo. Dnes je ale všechno jinak.

Claire šla s kůží na trh a na sociální síti se neváhá ukázat nenalíčená nebo klidně i polonahá. Zároveň chce podpořit všechny, kdo kožním onemocněním trpí, aby se neskrývali.

„Trvalo mi roky, než jsem se přijala a nebyla zděšená pokaždé, když jsem měla obléknout bikiny. Pořád jsem se bála, že si na mě budou ukazovat. A taky že jo,“ říká Claire.

„Je šokující, kolik lidí se mě narovinu přišlo zeptat, co se mnou je. Vždycky jsem byla zahanbená, ale chápu, že byli prostě zvědaví,“ uvedla v rozhovoru pro Daily Star.

Claire diagnostikovali v 19 letech, ve věku, kdy vzhled hodně řešila. Lékařům trvalo rok, než přišli na to, co jí je. Lupénka se naneštěstí nedá léčit, její projevy lze nicméně zmírnit kosmetickými přípravky. Ačkoliv je to někdy nekonečná bitva, Claire neklesá na mysli.

„Moji sledující mě velmi podporují, i když někdy se objeví i hanlivé komentáře. Ti, co nemoc neznají, si například myslí, že mě něco pokousalo, nebo se ptají proč s tím něco nedělám, když nevědí, se to nedá léčit,“ popsala. ■