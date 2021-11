Zpěvák odehrál muzikál pod prášky: Mám zánět šlach, namožené svaly i tenisový loket, vypočítal držitel Thálie

Jan Kříž Super.cz

Bez prášků proti bolesti by představení zvládl jen těžko. "Hrál jsem Horečku po pěti letech a měl jsme z toho velký respekt, ale jsem hrozně rád, že mě to tělo podrželo, pamatuje si to. Reakce od diváků byly krásné a i pro nás to byl zážitek," svěřil držitel divadelní ceny Thálie.

Nás zajímalo, zda se mu podařilo zhubnout tak, jak měl v plánu, protože v tomto muzikálu se objevuje i ve slipech. "Něco jsem zhubnul, ovšem chtěl jsem víc. Měl jsem v plánu šest kilo, dole mám tři nebo čtyři, tak už jsem skoro tam," smál se.

Kříže nyní čeká nové představení, ovšem v režisérské roli, v jeho domovském divadle Kalich na něj právě probíhají konkurzy. Jde u hit muzikál s písněmi Hany Zagorové (75). "V jiném divadle jsem už jedno úspěšné představení režíroval. Moc se na to těším, scénář i písničky jsou skvělé a určitě budeme mít i úžasné obsazení," slibuje. ■