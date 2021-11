Jídlo ochutná a vyplivne: Takhle si Ivka z MasterChefa udržuje dokonalou svalnatou postavu

Iva Sarauerová Super.cz

"Myslela jsem si, že letos soutěžit budu, ale bohužel okolnosti a extrémní pracovní tempo mi to neumožnily. Pro mě je nejtěžší skloubit běžný život s přípravou. Do toho dvě děti, bylo to na úkor času a pak i zdraví. Proto jsem se rozhodla, že letos budu jako divák, a snad se mi to podaří příští rok. Priority letos byly jiné," řekla Super.cz Iva.

"Byla jsem v přípravě ještě měsíc zpátky. Ráno jsem vstala, dala jsem cardio na lačno, pak jsem řídila svoji cukrářskou výrobnu, do toho děti, odpoledne druhý trénink. A takhle jsem jela každý den. A když se mi sejdou zakázky, na trénink nezbyde čas. Proto to skloubit nebylo lehký. Kdybych tady dneska stála, nebyla bych v takové formě jako jiné holky. Neměla jsem čas na regeneraci, na tělu se to začalo podepisovat," vysvětluje.

Ivka má svoji cukrářskou výrobnu, peče dorty na zakázku. Jak to má s ochutnáváním? "Když jsem v přípravě a přepnu na přísnou dietu, není kompromis. Hraje roli i každý oříšek. Je to těžký, náročný. Dělám to tak, že věci ochutnám, a pak je vyplivnu. Vypláchnu si pusu vodou. Jako profesionální someliéři. Ti také nemůžou pořád pít, byli by opilí," dodala s úsměvem. ■