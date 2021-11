Po 30 letech dostal od manželky náhradu za ztracený snubní prsten: Krásná Hana Heřmánková a Karel Heřmánek slavili výročí

Karel Heřmánek a Hana Heřmánková Super.cz

Hned dvě kulatá výročí oslavili herec Karel Heřmánek (74) s manželkou Hanou Heřmánkovou (58). Třicetiny slavilo jejich Divadlo Bez Zábradlí a také je to třicet let, co se vzali. V divadle uspořádali talk show, kde se sešly známé tváře, které zrovna nebyly v karanténě anebo neměly jiné pracovní povinnosti, doma prý oslava proběhla vyloženě rodinně.