Kdo má šanci získat Slavíka? Miliardář Karel Janeček odhalil, kteří zpěváci budou bojovat o vítězství

Karel Janeček Michaela Feuereislová

Již nyní padl rekord v počtu hlasujících, a to za celou historii této hudební ankety, která sahá až do roku 1962. Téměř 1,6 milionu hlasů poslalo v rámci hlasovacího systému D21 Karla Janečka (48) do finále 12 interpretů v hlavních kategoriích.

“Hlasování v hlavních kategoriích je nyní ukončeno a zveřejňujeme proto abecední seznam dvanácti interpretů, kteří se v hlasování umístili na čelných místech ve své kategorii. Kdo z nich vyhraje zlaté, stříbrné a bronzové slavíky se teprve ukáže,” prozrazuje prezident ankety Karel Janeček.

V kategorii zpěvák prozatím zabodovali Václav Noid Bárta, Ben Cristovao, Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Richard Krajčo, Daniel Landa, Mirai Navrátil, Jaromír Nohavica, Tomáš Ortel, Pokáč, Josef Vojtek a Marek Ztracený.

Bojovat o titul v kategorie zpěvaček budou Monika Absolonová, Monika Bagárová, Lucie Bílá, Eva Burešová, Ewa Farna, Marta Jandová, Aneta Langerová, Lenny, Olga Lounová, Martina Pártlová, Lucie Vondráčková a Hana Zagorová.

Z kapel budou o Slavíka bojovat Chinaski, Divokej Bill, Dymytry, Jelen, Kabát, Kryštof, Lucie, Mirai, Ortel, Rybičky 48, Škwor a Slza.

Nyní startuje hlasování v kategorii Objev roku. Ta je výjimečná tím, že nabídne konkrétní možnosti. “Pro tuto kategorii budou hlasující vybírat z předem nominovaných, které určila šestičlenná porota složená z hudebních odborníků. Těmi nominovanými jsou zpěvačka a rapperka Annabelle, kapela Bert & Friends a písničkář Michal Horák. Hlasy pro tyto hudební nováčky lze posílat až do poloviny galavečera 19. listopadu. ” prozrazuje ředitel ankety Jakub Horák.

Režie slavnostního předávání cen se ujal Pepe Majeský a večerem provedou moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol. Diváky čeká spousta hudebních překvapení a co se ocenění týče, dále budou vyhlášeni vítězové kategorií Absolutní slavík a Nejstreamovanější skladba na internetu. Předána bude rovněž cena Nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls. ■