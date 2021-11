Dechberoucí výhled na oceán: Zuzana Belohorcová se po několika měsících stěhuje do lepšího

Zuzana se stěhuje z provizorního bytu do lepšího. Foto: archiv Z. Belohorcové

Dlouhých dvanáct let žila Zuzana Belohorcová (45) se svou rodinou na Miami. Po zhoršení místní bezpečností situace se moderátorka rozhodla přemístit zpátky do Evropy. Rodné Slovensko ani druhý domov v Česku ale nebyl jejím cílem. Zuzana potřebuje k životu slunce, teplo a moře, a tak rodina nejprve zakotvila na jihu Evropy ve španělské Marbelle.

Po několika měsících ale došlo opět na stěhování. Rodina sice zůstala ve Španělsku, ale přemístila se za stálejším počasím na Kanárské ostrovy. Super.cz se Zuza svěřila, že si původně nebyla stěhováním na Tenerife úplně jistá. „Ostrov je jedna věc, pevnina druhá věc. Sama si nedovedu představit, že bych žila na ostrově,“ řekla nám Belohorcová.

Aktuálně se Zuza stěhuje z provizorního bytu do vysněného sídla. To se nachází jen pár metrů od původní adresy, výhodou je ale větší prostor, vyšší standard, a hlavně dechberoucí výhled na oceán.

„Balíme, ale tentokrát s velkou radostí. I když stěhování není zrovna moje oblíbená činnost, můžu říct, že po tolika zkušenostech to už mám v malíčku. Člověk vyselektuje jen to nejdůležitější, co k životu potřebuje, a tím nepotřebným uděláme radost druhým,“ říká Belohorcová a těší se na další životní etapu. ■