Zlatokopka Diana neřekla ve Slunečné poslední slovo a vrací se na obrazovky. Co na to diváci?

Markéta Hrubešová Super.cz

„Myslím, že jsem jako Diana neřekla poslední slovo, třeba se to ještě nějak bude vyvíjet dál, nemůžu prozrazovat. Hrálo se mi to krásně, protože je to potvůrka par excellence. Strašně jsem se vyblbla, je to napůl komická role,“ svěřila nám.

Paradoxně přes to, jakou mrchu v seriálu hrála, se s negativními reakcemi nesetkává. Naopak.

„Mám hroznou radost, že to lidi vzali a přistoupili na tu hru. Naopak poté, co jsem odešla, mi začali psát, že jim chybí a že to bylo takové koření a ozvláštnění příběhu,“ prozradila herečka, kterou jsme zastihli v jednom z luxusních francouzských salonů v Praze, kde nechala pečovat o své rudé kadeře.

Odjakživa ji známe jako zrzku a nemá v plánu to měnit. „Já bych do toho možná i šla, ale nesluší mi to. Poprvé a naposledy jsem se odbarvila na blond kvůli filmu, v šestnácti. Vypadala jsem strašně a uznal to i pan režisér. Už tehdy jsem zjistila, že jiná barva ke mně nesedí,“ přiznává.

A jaký je její osobní trik na to vypadat stále tak dobře? „Čím jsem starší, tím jsem víc přesvědčená o tom, že je to vnitřní pohoda, mít se ráda, umět si odpustit chyby, nestresovat se zbytečně a v mém případě dobře jíst, dobře pít a hodně spinkat,“ rozesmála se na závěr. ■