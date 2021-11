Zpěvák po covidu ohluchl na jedno ucho: Slyším na něj jen na dvacet procent, ale s kapelou hrajeme dál

Petr Pečený Super.cz

S tím jsme se sešli, protože na příští rok po dvouleté pauze kvůli pandemickým opatřením opět chystá letní hudební festival Benátská! "Nebojím se toho a věřím, že se nebudou bát ani fanoušci a přijdou. Těšíme se na něj a byli bychom rádi, kdyby všechno dobře dopadlo, i když zveme jen české a slovenské kapely, s těmi zahraničními by mohl být problém," míní.

Stejně jako ostatní pořadatelé velkých festivalů, které nemohly proběhnout, přišel i on o dost peněz. "Nebereme dotace, tak to vlastně děláme ve třech lidech. Nikdo nikdy nezohlednil, že dosahujete nějaké zisky. To je všem, kdo vymýšlejí ta opatření, jedno. Za ty dva roky jsme přišli o dost milionů. O kolik přišla muzika celkově peněz, je něco šíleného," připustil.

Sám o obživu nepřišel, hudbu má jako koníček, občanským povoláním je právník, zaměřuje se na autorské právo. "Je fakt, že mě to neživí, takže si pomůžu jinde. Ale strašně lidí od muziky zběhlo. A to nemluvím jenom o muzikantech, ale i o technických profesích. Bude těžké je shánět, protože zjistili, jak je to rizikový byznys," uzavřel. ■