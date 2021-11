Heidi Klum provokovala přímo z postele. Intimní partie zakrývala jen sladkým dezertem

Heidi Klum Profimedia.cz

Tentokrát Heidi provokovala přímo z postele, kde se nechala zvěčnit jen v podprsence. Sundala i kalhotky, ale intimní partie rafinovaně zakryla sladkým dezertem na talířku. Takovou svačinku do postele by si jistě přál každý.

Čtyřnásobná maminka doslova mládne před očima, na čemž má podíl i sympatický manžel po jejím boku. S o 17 let mladším kytaristou skupiny Tokio Hotel Tomem Kaulitzem to Heidi moc sluší a je vidět, že jí manželství svědčí. A jak je vidět, dobře se má i on, protože někdejší topmodelka zkrátka ví, jak muže zaujmout. ■