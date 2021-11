Péče o čtyři malé děti vyžaduje vynalézavost. Abbasová si pořídila nákladní kolo z ciziny

Tímto vozítkem převáží své děti do školy a školky. Foto: archiv L. Abbasové

„Roztočili jsme tam dokument a budeme pokračovat v natáčení. Podařilo se nám sehnat producenta a skvělou střihačku. Jedná se o celovečerní film o Masajích, a hlavně o tom, jak může fungovat rozvojová spolupráce, pokud je správně uchopená. Moc se na to těším, protože vím, že materiál pro dokument máme díky úžasnému kameramanovi exkluzivní,“ vysvětluje Lejla.

Tentokrát letí Abbasová do Afriky bez dětí. „Odlétám na deset dnů, z toho sedm dnů budeme intenzivně pracovat. To by s dětmi nešlo,“ říká Lejla.

O děti se bude v Praze starat její turecký partner Volkan, pro kterého to nebude problém.

„Letos v lednu jsme byli v Africe s nejstarším Davidem a Volkan se staral o děti. Je ale pravda, že mu pomáhala moje maminka. Odchod ráno do školky se v jednom člověku nedá zvládnout. Jen k snídani a svačinám se připravuje deset porcí jídla. Oblékání, obzvlášť teď v zimě, je taky logisticky náročné, protože děti chodí do lesní školky,“ říká Lejla, která děti do školky vozí na kole. „Pořídila jsem si holandské nákladní kolo, děti to milují, protože má i stříšku, takže jsou jako v domečku. Je to pro ně moc zábavné,“ dodává Lejla Abbasová. ■