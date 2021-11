Rodinné vztahy by Abbasové mnozí mohli závidět: Kocáb hlídal i dcerou z jejího druhého vztahu

Lejla Abbasová se synem Davidem Michaela Feuereislová

Péče o čtyři malé děti je pro Lejlu Abbasovou (41) někdy logisticky velmi náročná. Její domácnost musí fungovat v přesně nastaveném režimu podle časového plánu.



„Základem úspěchu je, že máme denní program naplánovaný přesně na minuty. Na provozu domácnosti se absolutně podílí partner, protože nemáme pro děti zajištěné hlídání. Strašně nám pomáhá moje máma, bez ní by to vlastně nešlo, na druhou stranu ale jezdí od května do konce listopadu na chatu, takže během této doby je její pomoc dost omezená. Naštěstí odjíždí během léta, takže se její absence dá vyvážit cestováním a výlety. Ale jinak naše domácnost opravdu funguje jako namazaný stroj,“ popsala nám maminka devítiletého Davida, čtyřleté Iman a tříletých dvojčat Tea a Bena.