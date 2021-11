Pavlína Pořízková otevřeně promluvila o tom, co předcházelo rozchodu s manželem Ricem Ocaskem

Pavlína Pořízková Profimedia.cz

Jedna z nejúspěšnějších českých topmodelek Pavlína Pořízková (56) otevřeně promluvila o konci manželství s rockerem, kytaristou a zpěvákem kapely The Cars Ricem Ocaskem (✝75), a to ve videu ze série Defying Ageism.

Rozchod po 28 letech vztahu Pořízková oznámila v roce 2018. V září 2019 Ocasek zemřel, v domě ho bez známek života našla právě jeho žena.

Pořízková nyní uvedla, co rozchodu s manželem předcházelo.

„Byli jsme spolu celý můj život, od mých 19 let, a najednou se zdálo, že už se mu nelíbím. Začala jsem si připadat jako konferenční stolek, něco, do čeho uprostřed noci vrazíte, ale dál tomu nevěnujete pozornost,“ popsala modelka své pocity. „Začala jsem si jako žena připadat bezcenná. Myslela jsem si, že s tímto mužem strávím zbytek života.“

Pořízková také uvedla, že ji manžel neposlouchal a připadala si nudná a přehlížená. S pocity jej proto konfrontovala a doufala, že na vztahu zapracují. To se ale nestalo.

„Řekla jsem: ‚Nejsem šťastná a nevypadá to, že bys na tom chtěl pracovat, tak bychom to možná měli směřovat k rozchodu, případně rozvodu‘. On se na mě chladně podíval a odpověděl: ‚Vypadá to, že jsi rozhodnutá, takže cokoli‘. To bylo celé, nemohla jsem tomu uvěřit. To bylo veškeré úsilí, které pro mě vynaložil.“

Pořízková však dodala, že svého muže velmi milovala, a to i poté, co se rozešli. Totéž uvedla v textu, jímž rozluku před třemi lety oznámila. ■