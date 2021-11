Půl roku po porodu na mole opět jako lunt: Monika Leová ale plánuje v blízké době další dítě

Monika Leová Super.cz

Je to půl roku, co porodila dceru Miu, a už si odskočila opět na přehlídkové molo. Bývalá primácká moderátorka Monika Leová (30) už nemá ani deko navíc. "Je to hlavně díky kojení. Poprvé v životě si můžu dopřát cokoli, tak se bojím, jak to dopadne, až kojit přestanu," řekla Super.cz.