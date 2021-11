První přehlídka po porodu a rovnou spodní prádlo: Takhle vypadá tělo Lucie Kovandové po narození syna

Lucie Kovandová Foto: Archiv L. Kovandové

V Brně, kde žije s manželem, hokejistou Petrem Holíkem a jejich synkem Tomášem, se předvedla na mole v pořádně rajcovním prádélku a ukázala své křivky. Na těle nemá ani gram tuku navíc, jak se můžete přesvědčit v naší galerii.

"Byla to opravdu moje první přehlídka po porodu a rovnou spodní prádlo. Byla jsem strašně nervózní, to přiznávám. Cítila jsem se tak, jako když jsem šla svoji první přehlídku v životě," řekla Super.cz se smíchem Lucie. "Po chvíli to ze mě ale spadlo a moc jsem si to užila," dodala. ■