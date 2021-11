Heidi Janků se pustila do rekontrukce domu. Jak to dopadlo?

Heidi nepohodlí během rekonstrukce neodradilo. V přestavbě hodlá pokračovat. Super.cz

„Pokud nás opět nezavřou a já nepřijdu o veškeré příjmy, tak vydělané peníze strčím do další rekonstrukce,“ říká Heidi, kterou od přestavby interiéru neodradila ani poslední zkušenost, kdy byla několik týdnů bez možnosti si vařit. „Já jsem v tomhle asi blázen,“ smála se zpěvačka, která zavzpomínala na toto období. „První týden mi to přišlo dobrodružné, když jsem si zalívala horkou vodou čínské polévky. Druhý týden už mi to lezlo krkem. Třetí týden jsem byla hodně nervózní a čtvrtý týden jsem si myslela, že už to nevydržím. Bylo to v největším lockdownu a já jsem neměla ani kam utéct,“ vzpomíná na náročné období odříkání.

S Heidi jsme se potkali na křtu knihy Dany Makrlíkové Zahrady od Dany. Pro zpěvačku to bylo velmi radostné setkání, dlouho se toužila se zahradnicí a moderátorkou v jedné osobně setkat. „Moje zahrada je v katastrofickém stavu. Na zahradě to moc neumím. Nebaví mě se hrabat v hlíně. Jsem ráda, že jsme se s Danou domluvily, aby mě navštívila a pomohla mi zahradu znovu založit,“ říká Heidi Janků. ■