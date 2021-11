Nadšenci do pohybu si zamilují Roundz 3

Víte o tom druhém, že sportovní aktivity jsou pro něj stabilním prvkem jeho života? Tak to jistě dotyčnému „padne“ na ruku a do noty tohle funkční a modelové rozhraní limitované edice značky ARMODD. Budete to s nimi v praxi vypaat asi takto. Před samotnou aktivitou navolíte jeden z 8 sportovních reži-mů. Dáte „pecky“ do uší a přes dálkové ovládání hodinek spustíte svůj vybraný playlist. Hodinky pak změří kroky, kalorie, tep, saturaci krve a mnoho dalšího. Navrženo pro symfonii z pohybu. Jdete do nich?