Zažijte nezapomenutelné Vánoce jako z pohádky

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo ocitnout se uprostřed pohádky? V nové kampani značky APART si to můžete vyzkoušet! Na chvíli se zasněte a nechte se unášet na vlnách fantazie, které Vás přenesou do kouzelného světa plného zázraků.

Vykouzlete svým milovaným pohádkové Vánoce Foto: APART

Vánoční kampaň se tentokrát inspirovala oblíbenými svátečními přáníčky, která se po otevření promění v prostorové akvarelové obrázky. Ručně malované ilustrace, které připravil úspěšný výtvarník Igor Kubik, sloužily jako předloha pro unikátní fotografie a videa Marcina Tyszky, který dokázal nejen skvěle vystihnout koncept celé kampaně, ale také na snímcích zachytil bezstarostnou náladu i upřímnou radost.

Každý miluje jedinečnou vánoční atmosféru – města se zaplní výzdobou, příroda se zahalí do bílé sněhové peřiny a nás ovládne pocit nostalgie, který přináší krásné vzpomínky na dětství a rodinu.

Hlavními hrdinkami kampaně se staly módní ikony Małgorzata Socha, Anna Lewandowska a Julia Wieniawa. Každá z nich Vás zavede do svého vysněného vánočního příběhu. FOTO: Małgorzata si užívá sváteční náladu ve městě Małgorzata zamířila do města, kde ji ohromí malebné náměstíčko, na kterém vládne pravá sváteční nálada. Nechybí krásné vánoční ozdoby s barevnými světýlky ani romantická gesta jako zásnuby na nedalekém kluzišti. No není to nádhera? A dokonce je zde i Santa Claus, který má pro Małgosiu dárek!

Anna nejraději tráví Vánoce v hřejivém srdci domova, kde na ni čeká krásně nazdobený stromeček a spousta dárků.

Julia se vydala do hor, kde v zasněžené krajině pozoruje zářící hvězdy a světýlka vycházející z oken malé chaloupky. Na tomto kouzelném místě se splní i to nejtajnější přání – proto se v Juliiných rukou sníh promění v nádherný diamantový prsten! FOTO: Julii se splní tajné přání – sníh se promění v diamantový prsten Vánoční kampaň, která výborně zachytila jedinečnost produktů APART, představila nejen luxusní diamantové šperky, na které se značka specializuje, ale i nové kolekce Perfect Illusion a Vintage, které nabízejí neobyčejné doplňky pro každou příležitost.

Mezi další novinky patří prémiová kolekce diamantových prstenů, které jsou zdobeny centrálním drahokamem o minimální váze 1 karátu. Překrásná je také kombinace diamantů a barevných drahokamů v podobě smaragdů, zirkonů, safírů, ametystů, topazů nebo citrínů. Samozřejmě nesmí chybět ani perly, které si díky své eleganci a vznešenosti získaly srdce mnoha žen. FOTO: Darujte šperk, který přinese ty nejkrásnější emoce Šperky APART umí dodat každému okamžiku naprosto výjimečný charakter, proto patří mezi nejoblíbenější vánoční dárky již řadu let. FOTO: Vánoční kampaň výborně zachytila jedinečnost šperků APART Své blízké můžete potěšit třeba nadčasovými motivy srdíček, měsíce, hvězd, květin nebo písmen, které v nabídce najdete ve zlatých i stříbrných vzorech. Nezapomeňte, že pod vánočním stromečkem mají své místo samozřejmě i klasické kousky jako kruhové náušnice.

Úsměv na tváři vyčarují také pozlacené stříbrné šperky, které se staly v poslední době módním hitem.

A jestliže chcete překvapit něčím originálním, vytvořte vlastní šperk! Díky kolekcím Beads a Charms můžete náramky a náhrdelníky ozdobit různými korálky podle svého vkusu. FOTO: Na chvíli se zasněte a nechte se unášet na vlnách své fantazie Svátky bychom měli trávit s těmi, na kterých nám v životě nejvíce záleží. Vykouzlete svým milovaným pohádkové Vánoce a darujte jim šperk, který přinese ty nejkrásnější emoce. ■