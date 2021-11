Před 2 lety Markéta Konvičková prodělala vážnou operaci: Myslím, že už nikdy nebude vše zažehnáno a v pořádku

Markéta Konvičková Super.cz

Jsou to dva roky, co Markéta Konvičková (27) procházela náročným životním obdobím. Lékaři jí našli nádor na vaječníku, zpěvačka podstoupila operaci. I nadále zůstává pod dohledem.

„Myslím, že nikdy už nebude vše zažehnáno a v pořádku, přece jen je to onkologická nemoc. Jestli to přijde, budu to řešit. Jsem pod dohledem, a asi už vždycky budu, ale cítím se dobře a myslím si, že to je to nejdůležitější,“ řekla Super.cz Markéta během našeho posledního setkání na psím brunchi, kde jí dělala společnost čivava Smiley.

Veškerou svou pozornost pak Markéta věnuje dceři Amálce.

„Nad sebou už moc nepřemýšlím. Přemýšlím nad svou dcerou a já jdu stranou. I když třeba nejsem vyspaná, tak to nevnímám, protože prostě musím mít energii pro svou dceru, která nesmí poznat, že jsem unavená,“ popsala Konvičková.

Dcerku má s partnerem Reném, který ji loni v únoru, v době těhotenství, požádal o ruku. Do toho postavili a zařídili dům.

„Udělali jsme to úplně naopak. Většinou lidé mají svatbu, vybudují zázemí, do kterého pak přivedou dítě. A my jsme to vzali z opačného konce. Nejdřív jsme měli miminko a pak mě v době, kdy jsme stavěli dům, partner požádal o ruku,“ smála se Markéta. „Ale myslím, že všechno je tak, jak má být,“ dodala. ■