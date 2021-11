7 líbacích scén, které si aktéři opravdu užili, a netají se tím: Tipnete si, koho chválí všechny herečky v Hollywoodu?

Tyto hvězdy se netají tím, že si líbání s filmovými protějšky užily. Profimedia.cz

Zac Efron a Zendaya - Největší showman

Krasavec Zac Efron (34) líbal v průběhu kariéry mnoho krásných žen, ale jen o jedné z nich prohlásil, že to byla nejspíš nejlepší pusa v jeho životě. Šlo o zpěvačku Zendayu, s níž se líbal v Největším showmanovi. Oba herci se nechali slyšet, že byl polibek skvělý, protože mezi postavami byla velká chemie. Mezi Zacem a Zendayou (25) to nicméně jiskřilo tolik, že je s podivem, že neutvořili pár i ve skutečném životě.

Jennifer Lawrence a Nicholas Hoult - X-Men

Jejich postavy v komiksové sérii X-Men měly kouzelný vztah. Na Jennifer Lawrence (31) a Nicholasi Houltovi (31) bylo znát, že si líbací scény užívají a filmová láska dokonce přerostla ve skutečnou. Herci spolu randili na střídačku několik let, a i když vztah nakonec nevydržel, alespoň potěšili fanoušky marvelovek.

Lady Gaga a Alexander Skarsgård - Paparazzi

Pokud jste tipovali, že byla Lady Gaga (35) nejvíc paf z líbačky s Bradleyem Cooperem ve filmu Zrodila se hvězda, jste vedle jak ta jedle. Zpěvačka si překvapivě nemohla vynachválit švédského krasavce Alexandera Skarsgårda (45), který se objevil v jejím videoklipu k písni Paparazzi. Líbání s ním prý bylo tak dobré, že se nechala slyšet, že by si ho klidně zopakovala. Když se zeptali Skarsgårda, jestli popová diva líbá dobře, odpověděl, že ano. Proslýchá se navíc, že si s ním líbací scény užila snad každá z jeho kolegyň. Kdo by si to ostatně neužil?

Margot Robbie a Alexander Skarsgård - Tarzan

Skarsgårdova reputace ho opravdu předchází. Stejnou chválu jako Lady Gaga na něj totiž pěla i Margot Robbie (31), kterou by si přál líbat snad každý. Alexanderovi se to nicméně poštěstilo během natáčení filmu Tarzan. A šušká se, že si hvězdná dvojice užila i nějaké to líbání mimo kamery.

Mandy Moore a Milo Ventimiglia - Tohle jsme my

Mandy Moore (37) a Milo Ventimiglia (44) mají v oblíbeném seriálu Tohle jsme my celkem požehnaně líbacích scén. Milo o Mandy řekl, že líbá naprosto fantasticky, a ani Moore se nestyděla kápnout božskou. Uvedla, že Ventimiglia líbá nejlépe ze všech jejích kolegů.

Amanda Seyfried a Megan Fox - Bacha, kouše!

Amanda Seyfried (35) se netají tím, že si milostné scény obecně užívá. Slavně prohlásila, že ji baví. Ovšem nejlepší líbačku si prý užila s kolegyní z komedie Bacha, kouše! Megan Fox (35). Amanda se nechala slyšet, že mají podobný styl líbání, a proto jim to šlo tak dobře.

Natalie Portman a Mila Kunis - Černá labuť

Herečky si při natáčení oscarového snímku užily opravdu žhavou postelovou scénu. Mila (38) o své kolegyni prohlásila, že líbala krásně a byla velmi něžná. Neopomněla také připomenout, že Natalie (40) líbala i jejího manžela Ashtona Kutchera při natáčení romantické komedie Hlavně nezávazně. Když se pak Natalie zeptali, kdo z hvězdné dvojice líbal lépe, jestli Mila, nebo Ashton, bez mrknutí oka svěřila, že Mila. ■