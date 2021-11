Nejkrásnější dentální hygienistka Česka? Tuhle kočku už dobře znáte!

Klára Vavrušková Foto: Petra Odrazilová

"Jsem ve druhém ročníku Vyšší odborné školy pro dentální hygienistky. Po Miss jsem přerušila vysokou školu, kterou jsem studovala, nedalo se to skloubit, a začala jsem v Praze studovat obor, který mě hodně zaujal a baví mě," řekla Super.cz Klára.

Modelka si to nyní zkouší nejen ve škole, ale i na praxi. "Celý listopad mám praxi, poprvé jako dentální hygienistka opravdu pracuju a chodím od rána do večera do práce. Moc mě to baví," dodala Klára. ■