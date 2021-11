I na sněhu vypadá skvěle: Denisa Nesvačilová vyrazila s partou známých tváří na hory. Promluvila o těžkém úrazu

Denisa Nesvačilová Foto: archiv CPKP (10x)

V Korutanech na Mölltalském ledovci jsme mohli na svahu zahlédnout Jana Čenského (60), Jana Antonína Duchoslava, Martu Jandovou (47), Karolínu Krézlovou (34) či Denisu Nesvačilovou (30), kteří si na rakouský ledovec přijeli užít první sníh a dle jejich slov i trochu odpočinout od podzimního pracovního shonu.

„U nás to byl od malička pořád sport a nic než sport, před mým úrazem páteře jsem před sebou měla kariéru sportovní gymnastky. To už dnes sice neplatí, hýbu se ale pořád hodně. A zimní sporty miluju, v osmnácti jsem lyže vyměnila za snowboard, chytlo mě to. Baví mě, v jak netypickém prostředí člověk na snowboardu je. Sjíždíte obrovské hory zasypané sněhem. Ráda si pak sednu na tu sedačku nahoru a jen koukám okolo, užívám si to ticho, klid a dechberoucí výhledy,“ zasnila se Denisa Nesvačilová, která brázdila svahy s Karolínou Krézlovou.

Ta ocenila odpočinek, kdy si mohla dát pauzu od práce. "Právě připravuji nový televizní pořad o videohrách a trávím na tom hodně času. Tady nejen odpočívám, ale i se skvěle bavím," doplnila Karolína.

„Na Mölltalu se mi líbí to, že se sem lidé vracejí. Jezdím sem už skoro deset let a každou sezónu tu potkávám známé tváře. Je tu dobrá parta. Lyžování je také špička. Zamlada na lyžácích naši neměli na lyže, takže jsem měl jen běžky. Ale táta nás na nich naučil i sjezd a já vyhrál závody ve slalomu. Teď už to naštěstí není třeba,“ zavzpomínal Jan Čenský, který už po úrazu na kole opět sportuje.

Z divadla si na hory odskočil asi nejznámější lyžař českého filmového plátna Jan Antonín Duchoslav alias Viki Cabadaj z filmu Sněženky a machři. „Lyžování miluji. Je to můj nejoblíbenější sport a jsem s ním celoživotně spjatý. Navíc to byl jediný sport, který jsem zamlada dobře ovládl, a teď už si bez něj nedokážu život představit. Když zrovna nepracuju nebo nehraju, potkáte mě v zimě někde na testovacím víkendu nebo na otvíračce sezóny jako třeba tady,“ smál se herec a vášnivý lyžař.

Zlatým hřebem otevírací akce byl koncert zpěvačky Marty Jandové, která pokořila svůj vlastní rekord v nejvýše odzpívaném koncertě, blížící se téměř 3000 m n.m. ■