Po 12 letech ji vyhodili z německé agentury! Tereza Budková přišla kvůli covidu o práci

Tereza Budková Super.cz

Modelka Tereza Budková (31) roky jezdila za prací do zahraničí, především do Německa a Rakouska. O tu nyní bohužel přišla. Kvůli pandemii koronaviru ve světě s ní její německá agentura rozvázala spolupráci.

"Agenturu, kterou jsem měla dvanáct let, už nemám. Rozvázali jsme smlouvu, báli se, co bude. Kvůli covidové situaci se to všechno zkomplikovalo. Měli strach, že mi potvrdí práci a já pak nebudu moct přijet," řekla Super.cz Budková, podle níž však šlo o vzájemnou dohodu.

Je ráda, že někteří klienti, se kterými dlouhodobě spolupracovala, jí zůstali. "Stálí klienti mi zůstali, pořád o mě stojí, mám z toho radost," usmála se Budková na módní přehlídce v rámci otevření nového kadeřnictví.

Na nedostatek práce si ale nemůže stěžovat. Stále je o ni velký zájem i v Česku. "Mám hodně práce, za to jsem moc ráda. Už bych potřebovala dovolenou. Uvažujeme s přítelem, že bychom v listopadu někam vyrazili," dodala. ■