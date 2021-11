Ňadra dmoucí tak, že uletěl knoflíček: Ornella Koktová se po 10 letech a 3 dětech vrací na modelingové molo

Ornella Koktová Michaela Feuereislová

Je to deset let, co stála naposledy na modelingovém molu a po narození tří dětí se nechala přemluvit k návratu. "Ale jen proto, že jde o charitu na pomoc dětem, jinak bych nešla," řekla Super.cz Ornella Koktová (28), která bude v neděli předvádět modely Aleny Wilson na charitativní přehlídce Hvězdy dětem, jejíž výtěžek je určen na zájmovou činnost pro děti z dětských domovů.

My jsme se s Ornellou potkali na fittingu před přehlídkou a byla to docela legrace. "Alena má sice modely uzpůsobené i pro dámy s větším dekoltem, ale asi jsme byly moc optimistické, takže mi rupnul knoflíček a málem vletěl návrhářce do oka," smála se staronová modelka.

"Kvůli prsům mám velikost 40, jinak už bych se vešla do 38, ale s postavou po posledním porodu samozřejmě ještě úplně spokojená nejsem. Na fotky se umím nastavit, abych vypadala štíhlejší. Nechci být vychrtlá, ale stačí mi, až se budu sama cítit dobře, ještě by to něco shodit chtělo, i když Pepa říká, že jsem moc sebekritická," míní Koktová.

Zavzpomínala i na svoji poslední přehlídku, kterou jako modelka před deseti lety absolvovala. "Pamatuju si to přesně. V La Fabrice jsem chodila spodní prádlo. Na to bych si tedy dnes už netroufla. I v létě na dovolené ve Francii u moře jsem byla ráda, že jsme byli na pláži sami a v plavkách mě nikdo neviděl," uzavřela. ■