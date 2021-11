Sexy blond zpěvačka má 8 měsíců po porodu všechna kila dole a vypadá skvěle! Bez práce to ale rozhodně není

Kate Matl Super.cz

"Žena by se měla mít ráda. Miluju svého muže, dceru, rodinu. Ale je také důležité se o sebe starat. Není to na prvním místě, protože jsem maminka a na prvním místě je malá. Nemyslím na nic jiného než na dceru, ale to neznamená, že o sebe nebudu pečovat," řekla Super.cz Kateřina na otevření kadeřnictví.

"Snažím se starat nejen o malou, ale i o sebe. Proto jsem vyrazila do salónu," upřesnila. "Žena by neměla být jen maminka, ale i partnerka. A když to jde, měla by se o sebe starat. Zatím to je tak, že se stíhám nalíčit a umýt si vlasy. Malé je osm měsíců, je čas i začít se cvičením. Aby ani to tělo nebylo na druhé koleji," dodala. ■