Kdo je fešák, který se tulil k Ivě Kubelkové? Zabodoval v soutěži krásy a je hvězdou reklamy

My jsme se s Martinem potkali na slavnostní večeři, kde se setkal i se svým o deset let mladším nástupcem v soutěži Lukášem Vyšehradem. "Deset let je strašně dlouhá doba, ale přijde mi, že to uteklo hrozně rychle. Ale připadám si stejně starý jako ti letošní vítězové, jako by se vlastně skoro nic nezměnilo," míní Martin.

Pokud jde o vzhled, můžeme na něm pozorovat už i první vrásky, což je ovšem ve světě reklamy, kde se pohybuje, spíš výhoda, protože jsou vyhledávané mužnější a zralejší typy mužů. "Samozřejmě se ty role mění, už mě zvou na úplně jiné, než jsem byl zvyklý před pár lety. Často jsou to i tatínkové, i když osobně si nevěřím, že bych mohl tatínkem být, takže je těžší se do toho vžít," svěřil.

Pro některé reklamy ho ještě zestaršují. "Před pár měsíci jsem točil reklamu v Bratislavě, kde mě potřebovali stylizovat do pětačtyřicátníka. To byl oříšek pro make-up artistku, která mi musela přidat i hodně šedin," vyprávěl.

Pokud jde o soukromý život, Martin je stále svobodný a single a se svým životem i profesí je spokojený. "Měl jsem i myšlenky na to, že bych zkusil třeba divadlo, protože se mi tam líbí ta volnost, že je to pokaždé úplně jiné. Ale zatím jsem se k tomu neodhodlal, asi bych musel začít hodně odspodu někde u ochotníků," smál se. ■