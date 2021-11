Nemůžu chodit, bolí mě dásně, pálí žáha, pořád mám hlad a jsem obří! Štoudková v 6. měsíci promluvila o těhotenství

Michaela Štoudková čeká první dítě Foto: Fotograf Marek Sybal

Modelka a blogerka Michaela Štoudková (35) se těší na svého prvního potomka. Míša je v šestém měsíci těhotenství a prozradila, že to pro ni rozhodně není nejkrásnějším obdobím ženy, jak často slýchávala. Naopak. Už se těší, až svou dceru poprvé spatří.

"Hrozně se těším na tu naši lásku, ale rozhodně si těhotenství tak úplně neužívám. Spíš počítám každý týden, až už ji konečně budu mít u sebe," říká modelka, která je šťastná, že těhotenství probíhá bez potíží a přeje si hlavně, aby byla holčička zdravá.

Přesto ale těhotenství nepovažuje za období, na které bude nadšeně vzpomínat. "Všude čtu, jak to je nejkrásnější období života. Každý to máme prostě jinak. Je mi úplně vše, co mi zrovna napoví aplikace. Pálení žáhy, bolavé dásně, budím se pětkrát za noc, sedmkrát jdu na záchod, cvičení mi je krajně nepříjemné a po třech kilometrech už nemůžu a bolí mě divně nohy. Tak mě nebolely ani po půlmaratonu. Nonstop mám hlad a jsem obří, oteklá," dodala Míša. ■