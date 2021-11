Kazma a krásná misska Kalousová oznámili po pěti letech rozchod. I tak na sebe pějí jen samé ódy

Kazma a Andrea Kalousová už netvoří pár. Michaela Feuereislová

„Je tu něco, co bychom vám rádi společně řekli. Teda vlastně spíš tak nějak každý sám po svém. Vnímám totiž, že se to netýká pouze nás. Jste tu totiž i vy. Vy, co jste nám fandili od našich počátků. A přesně kvůli tomu cítím potřebu se vyjádřit k otázce, kterou nám teď, tak často pokládáte. Nebylo to vůbec jednoduché rozhodnutí, ale došli jsme ke společnému závěru náš vztah po 5 letech ukončit. Bude se normálně stávat, že nás spolu někde potkáte, ale to neznamená, že jsme se k sobě vrátili. Bude to znamenat pouze to, že teď životem kráčíme už jako přátelé. A já jsem moc vděčná za to, že to takhle může být,“ oznámila Kalousová, která vzápětí vysekla svému expříteli poklonu.

„No, víte já byla tak nějak trochu vždycky na průšviháře a tak není divu, že mě sbalil ten největší.

Frajírek, říkala jsem si tehdá. Přesně tak mi totiž připadal. Jenže já se sekla, protože jsem zjistila, jak skvělej kluk se za těma černejma brejlema doopravdy skrývá,“ napsala.

„Miluju ve svém životě drive, smích, harmonii a lásku. A tohle všechno jsem díky tobě měla. Mohli jsme být tisíce kilometrů od domova, ale já se s tebou nikdy nebála a cítila se v bezpečí. A tak jsem se cítila po celých krásných 5 let. Nebyla bych bez tebe člověkem, jakým jsem dnes. Vyrobil jsi ze mě yesmanku a popostrčil mě do spousty šíleností, ze kterých bych jinak měla strach. Občas dokážu bejt pěknej nervák, ale tys mě dokázal vždy uklidnit - jako bys na to měl snad přímo vyrobenej klíč. To možná ten tvůj nadhled a klid, za který budu ráda, když mi občas připomeneš. A já Tě zas kdykoliv vrátím na základnu, budeš-li to potřebovat,“ vyznala se ze svých dnes již přátelských citů misska.

V podobném duchu se vyjádřil i samotný Kazma. „Jsi o 11 let mladší a přesto jsi mě toho tolik naučila. Ukázala jsi mi, co je v životě opravdu důležité, i jak se má člověk správně dívat na svět. Dávala jsi na mě pozor, abych nesešel z cesty. A vracela mě zpátky na základnu pokaždé, když jsem si o sobě začal myslet, že jsem něco víc než jenom obyčejnej mravenec, jak jsi mi s oblibou říkávala. Dala jsi mi to, co potřebujeme všichni stejně. Bez ohledu na to, kdo jsme, jak jsme velcí nebo jak silní vypadáme navenek - bezelstnou, upřímnou lásku. Děkuju ti za to. Jsem dnes díky tobě bezpochyby lepším člověkem, možná i mravencem. Byla jsi celý můj Vesmír. Budu na tebe zpovzdálí dávat pozor, dokud to budeš potřebovat,“ napsal Kazma.

Až to skoro vypadalo, že si dva lidé vyznávají lásku. Jak je vidět, rozchod nemusí vždy skončit jen velkou nenávistí. ■