Vítěz MasterChefa Roman Staša se stal otcem. Totožnost životní partnerky tají

Roman Staša se stal v září tatínkem. Michaela Feuereislová

„Dneska je to rok, co jsem vyhrál v televizním finále MasterChef. No a dost dlouho jsem byl přesvědčenej, že to je rozhodně největší výhra v mým životě. A pak přišlo letošní září a tenhle můj názor a vlastně i celej život se zase otočil o 180 stupňů. Asi všichni víte, že soukromí mých nejbližších je pro mě svatý, a nikdy se to nezmění. Jen jsem se s vámi chtěl podělit o největší radost mýho života. Seznamte se, tohle je můj syn, Samuel Staša,“ pochlubil se sympatický kuchař, o kterém ani nebylo známo, že je zadaný.

Roman Staša se pochlubil synem.

Své soukromí si totiž opravdu pečlivě střeží. „Od chvíle, kdy jsem se díky účasti a následně i výhře v soutěži MasterChef stal relativně známou osobou, tak jsem vždycky věděl a říkal, že se budu snažit chránit soukromí mých nejbližších. Dnešní post na mém instagramovém profilu je jedinou a velmi pravděpodobně poslední výjimkou, kdy jsem se rozhodl se svými fanoušky sdílet rodinné soukromí. Sdílím s nimi ale také zároveň svoji obrovskou radost a štěstí, které mě díky narození syna potkalo,“ dodal Staša.

O mamince svého syna tak víc neprozradil. „Jeho maminku a mojí životní partnerku nechám po dohodě s ní nadále mimo veřejný zájem a děkuji moc všem, kteří naše soukromí respektují,“ doplnil.

Ještě v červnu mlžil a tvrdil, že je nezadaný. Prozradil ale, jaká by jeho partnerka měla být. „Nejpodstatnější je, aby byla v pohodě. To je pro mě nejdůležitější, aby byla doma pohoda, klid, abychom se nehádali a nebyly tam vyhrocené situace. Důležité také je, abychom na sebe nežárlili, protože je to teď pro mě trošku složitější, vyjdu na ulici a lidi se dívají. Je to logický, já bych se taky díval, vůbec se jim nedivím, ale někomu vedle mě by to nemuselo být příjemný,“ řekl Super.cz v červnu Staša. ■