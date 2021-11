Křehká a éterická Magda Vášáryová. Podívejte se, jak jí to slušelo ve filmu Rusalka

Milan Kňažko a Magda Vášáryová ve filmu Rusalka Foto: Národní filmový archiv

Kdo by neznal Rusalku – tragický příběh vodní víly, která se kvůli lásce k pozemskému princi stane lidskou bytostí? A už jste viděli filmové zpracování této světoznámé opery Antonína Dvořáka? Od 3. listopadu vám videoportál Stream nabídne hudební drama Rusalka, které v roce 1977 natočil Petr Weigl. Jeho adaptace, jíž předchází filmové zpracování Václava Kašlíka z roku 1962 a dva televizní filmy z let 1960 a 1975, představuje čtvrté a zatím poslední převedení tohoto operního díla do filmové podoby.