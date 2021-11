Čerstvý padesátník oslňuje tělem atleta. Moderátor Tváře přiznal, čemu vděčí za tyhle svaly

Za dobrou fyzičku vděčí lezení po horolezecké stěně. Foto: Tino Kratochvíl

Pozitivní změna byla vidět hlavně během natáčení lehce bláznivého klipu pro brněnský festival Life! Zápletka příběhu byla postavena na sportovním souboji dvou Sokolů. Ondra Sokol jako Sokol - cvičenec a Sokol - herec se přou, kdo z nich je lepší Sokol. Potom společně bojují ve třech disciplínách - sportu, tanci a počítačových hrách.

V několika scénách šel proto čerstvý padesátník do nátělníku, kde vynikly jeho svaly. „V poslední době chodím lézt na horolezeckou stěnu,“ prozradil pro Super.cz zdroj své fyzické kondice a zároveň s humorem přiznal, že ne se všemi částmi těla je stoprocentně spokojený. „Mám obrovské nadání na břišní svaly, kterých se snažím zbavit.“

Sokol je už osm let ambasadorem zmíněného festivalu a už se stalo zvykem, že mu v propagačním videu sekundují další slavné osobnosti. „Na všechny vzpomínám rád. Bavilo mě tančení s Mádlem, bavilo mě i tančení s Leošem Marešem nebo Luckou Borhyovou, já vzpomínám hrozně rád na všechny,“ říká herec a moderátor. Zároveň se netají tím, že brněnský festival sportu, tance a zábavy rád navštěvuje s celou rodinou. „Když to bylo poprvé, tak Adámek (syn) se tam chtěl podívat a byl tam tak nadšený, že se vracíme a beru to jako rodinný výlet,“ doplnil Ondřej Sokol. ■