Šťabajzna ze seriálu M*A*S*H slaví narozeniny! Mrkněte, jak dnes vypadá legendární herečka

Loretta Swit jako Margaret Houlihanová Profimedia.cz

Loretta Swit proslula jako Margaret Houlihanová neboli Šťabajzna v kultovním seriálu M*A*S*H a ikonickou roli nikdy nepřekonala. Herečce je dnes krásných 84 let a v galerii níže si můžete prohlédnout, jak se v průběhu let změnila.

Swit začínala na Broadwayi, divadlo bylo vždy její velkou láskou. V 70. letech se pak začala objevovat i před kamerou. Zahrála si například ve filmech Závod s ďáblem, Trhák nebo Bláznivá apokalypsa. Herecký zlom přišel až s M*A*S*Hem, za roli dokonce získala dvě ceny Emmy.

Po skončení seriálu se stáhla do ústraní, začala navrhovat šperky a věnovat se charitě, což jí zůstalo dodnes. Vrátila se také k milovanému divadlu. Objevila se i v seriálech To je vražda napsala nebo Diagnóza vražda. V roce 2019 se po dvaceti letech opět blýskla ve filmu, a sice v dramatu Play the Flute.

V letech 1983-1995 byla Swit vdaná za Dennise Holahana, ale nemá žádné potomky. Kromě zmiňovaného je její vášní také vyšívání a malování. Na obě témata dokonce sepsala knihy. ■