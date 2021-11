OBRAZEM: Vysoké rozparky, průhledné modely i úplná nahota. Pokochejte se sexy snímky Kendall Jenner

Kendall Jenner Profimedia.cz

Kendall (26) je starší sestrou Kylie Jenner (24) a zároveň mladší sestrou Kim (41), Khloé (37) a Kourtney (42) a Roba Kardashianových. Společně se všichni proslavili reality show Keeping Up with the Kardashians.

S modelingem začala ve svých 14 letech a prošla se už snad po všech světových molech, nafotila kampaně pro nespočet značek a obálky časopisů s její podobiznou se průběžně objevují na pultech po celém světě.

Kendall je už přes rok ve vztahu s basketbalistou Devinem Bookerem, přičemž jejich vztah veřejně tolik nesdílí. Neobjevoval se ani v posledních dílech reality show, k čemuž se modelka vyjádřila v rozhovoru s Andym Cohenem.

„Mám pocit, že je to tak lepší. Nic proti našim starším sestrám, ale s Kylie jsme měly možnost sledovat jejich manželství, vztahy, rozchody skoro v přímém přenosu. Upřednostňovaly to tak už od útlého věku. Upřímně, usnadňuje mi to život a moje vztahy jsou lepší. Prostě si myslím, že o mém soukromí nemusí nikdo vědět,“ vyjádřila se.

V galerii se můžete pokochat odvážnými modely, které Kendall za poslední roky oblékla, nebo kdy se naopak pro módní účely svlékla donaha. ■