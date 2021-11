Dagmar Havlová se vrátila k natáčení: Takhle jí to sekne v pokračování úspěšné komedie

Dagmar Havlová natočila nový film. Video: Falcon

Havlová se tak připojí k hvězdám z minulého dílu, kde hlavní hrdinky ztvárnily slovenské krásky Tatiana Pauhofová (38), Zuzana Norisová (42), Gabriela Marcinková (33) a Antónia Lišková, z mužských tváří například Ján Koleník, Jiří Bartoška (74) nebo Tomáš Maštalír.

Příběh komedie Šťastný nový rok 2 s podtitulem Dobro došli se točí okolo svatby u „československého“ moře v Chorvatsku. Havlová ztvárňuje matku hlavního hrdiny v podání Jána Koleníka.

„Film jsme natáčeli v době končícího lockdownu za přísných opatření. Bylo to dobrodružství a je malý zázrak, že se to podařilo a natočilo bez újmy,“ prozrazuje Ján Koleník „Jsem za to vděčný a nepovažuji to za samozřejmost. Byla to moje jediná zahraniční cesta v tomto období. Proto na to vzpomínám i jako na dovolenou. Doufám, že se ta příjemná letní a dovolenková nálada přenese i na plátna kin,“ uzavřel. ■