Světlana Nálepková se obává budoucnosti: Odpadají divadelní představení, strach má i z podnikání svého partnera

Světlana Nálepková Super.cz

Obavy má také z podnikání svého životního partnera Václava Plesky, který si otevřel kavárnu s galerií, s jejímž zařízením mu sice pomáhala, ale radost z toho nemá. "Já už v ničem podnikat nechci, ale fyzicky jsem tam pracovala, malovala a patinovala židle a stoly. On si to vede sám. Využil situace, když jsem byla během lockdownu delší čas mimo republiku a tajně si to to našel a podepsal smlouvu s tím, že to pro mě bude úžasné překvapení," prozradila Světlana.

Překvapení to tedy bylo, ale ža tak úžasné ne, protože si rizika podnikání v tomto oboru uvědomuje. "Ještě ex post jsem se mu to snažila rozmluvit, že to není úplně dobrý nápad a dobrá doba, zvlášť, když člověk nemá nějaké cash flow, kterým by to mohl dotovat. Ale neuspěla jsem, tak teď čeká, jak to všechno bude a dopadne, zda se ten podnik zajede anebo ne," krčila rameny. ■