Režisér, který vedl Janžurovou či Preissovou, mění pohlaví: Nejsem gay, ale heterosexuální žena, svěřil

Daniel Špinar Profimedia.cz

Špinar se roky netajil svojí sexuální orientací, přiznával, že je gay. Nicméně nyní přišel na to, že tomu tak není. "Nejsem gay, ale heterosexuální žena. Trvalo dlouho, než jsem k tomu došel a přiznal si to. Čeká mě složité období tranzice, ale konečně se cítím správně a celý můj život do sebe zapadl," uvedl na sociální síti dvaačtyřicetiltý režisér.

"Procházím si teď hodně těžkým obdobím, které je nepopsatelné. Děkuji za podporu své rodině a nejbližším, kteří to už povětšinou vědí. Počítám s tím, že teď budu konfrontován se spoustou předsudků, nenávisti, odporu a nepochopení, ale nic mě nezastaví v tom, abych se cítil konečně správně," doplnil Špinar, který už se pod příspěvkem podepsal jako Daniela. ■