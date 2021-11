Autor Deníčku moderního fotra nemá rád lidi: Být empatický a příjemný mě bolí, přiznal spisovatel

Dominik Landsman Super.cz

"Já opravdu nechtěl, ale jak byla ta karanténa kvůli covidu a byli jsme furt zavření doma, tak jiné téma nebylo, takže jsem to udělal. Tohle už je ale snad poslední moderní fotr," vysvětlil Super.cz Landsman, který v knize probírá právě strasti otce, jenž musí se synem zvládat online výuku a vlastně celé pandemické období.

"Všichni asi víme, jak to bylo náročné. Bylo to peklo. A už se těšíme na další lockdown, který je za rohem. Ale už to máme najeté, tak to zase zvládneme," míní. "Ale nebojte, o dalším lockdownu už psát nebudu, mám rozepsanou jinou knihu, která bude taky humorná, ale bude se odehrávat v postapokalyptické budoucnosti, kdy se stalo v jeden den hodně tragédií a lidstvo sotva přežívá. Přišlo mi, že je to ideální látka na to, dělat si z toho legraci," svěřil.

Jako kmotra knihy Karanténa s moderním fotrem si Landsman vybral herce Ondřeje Sokola, který o spisovateli prozradil, že je spíš asociální typ, který nemá rád kontakt s lidmi a na křtu vlastně trpí. Spisovatel s ním souhlasil. "Mám kouče, který mě učí, jak jednat s lidmi, a musím být empatický a příjemný, ale hrozně mě to bolí. Nejradši bych tady vůbec nebyl," přiznal.

Landsman se věnuje také politické satiře, proto nás zajímalo, co ho v poslední době nejvíce inspirovalo. "Pecka je to, co se děje kolem prezidenta. To, co se děje, by bylo na knihu. Je zábavné to sledovat a ještě zábavnější o tom psát," uzavřel. ■