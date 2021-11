Gwyneth Paltrow se ve společnosti objevila ve stejném modelu jako před 25 lety. Byl to trochu chyták

Gwyneth Paltrow Profimedia.cz

Bylo by to až neuvěřitelné, že by si Gwyneth Paltrow (49) dokázala schraňovat v šatně oblek po dobu 25 let. Přece jen šlo o velice výrazný model, který vynesla na předávání cen MTV Video Music Awards v roce 1996. Tehdy nejspíš netušila, že by si jej ještě někdy oblékla.