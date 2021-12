Ani letos diváci nepřijdou o Popelku s Libuškou Šafránkovou: Co o legendární poháce prozradil Pavel Trávníček?

Libuše Šafránková a Pavel Trávníček Foto: Super.cz/Česká televize

Na svou vůbec první filmovou zkušenost zavzpomínal dnes už legendární princ Pavel Trávníček (71), který je právě s touto rolí spojován celý život. „Pro mě to byla vůbec první filmová role. Jednou jsem zkoušel s Vladimírem Rážem a ten mi říkal: „Hochu, jakmile jednou natočíš prince a podaří se to, tak už můžeš natočit, co chceš, a všichni tě budou vidět jako prince. A měl pravdu,“ řekl Super.cz Pavel Trávníček s tím, že si pohádku bez písně Kdepak ty ptáčku hnízdo máš v podání Karla Gotta neumí představit.

„U českých diváků to rozhodně pomohlo – Gott je přeci jen Gott. V německé verzi tam zpěv Karla Gotta chybí. Zní tam jen hudba bez hlasu – to je velká škoda. Té české to nicméně podle mě pomohlo hodně, ať už kvůli tomu, že Karel Gott představuje legendu legend, nebo

i kvůli tomu, že text Jiřího Štaidla je krásný,“ dodal Pavel Trávníček. ■