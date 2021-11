Nedostal jsem argumenty, proč bych se očkovat měl, říká Marian Vojtko, který se na vakcínu nechystá

Marian Vojtko Michaela Feuereislová

"Bojím se, nedostal jsem argumenty, proč bych se očkovat měl. Mám strach například z trombózy," řekla Super.cz Vojtko.

Sám koronavirus prodělal. "Mám covid za sebou, měl jsem lehký průběh. Možná i proto se do očkování nehrnu. Ale samozřejmě jsem obezřetný, dělám si testy, chodím všude v roušce, chovám se tak, abych já nikoho nenakazil, a zároveň také mě nikdo nenakazil," upřesnil zpěvák.

Očkovat by se prý nechal, jen pokud by mu to stát přikázal. "Pokud to bude povinné, půjdu. Jinak se ale dál budu testovat a chránit rouškou," dodal. ■