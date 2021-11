Blondýnka je minulostí! Z krásky Kočendové, která nyní bojuje s váhou, je brunetka. Co na tuhle proměnu říkáte?

Natálie Kočendová Super.cz

Modelka Natálie Kočendová v soutěži krásy Miss Czech Republic zabodovala jako blondýnka, ale to je nyní minulost. Už skoro rok si vlasy nebarví a vrátila se ke své přirozené, tmavé barvě vlasů.

"Jsem za to tak ráda. Když se podívám na své staré fotky, tak se mi ta vyperoxidovaná hlava vůbec nelíbí. Jsem teď spokojená, je to přirozenější, i v práci se to myslím líbí víc," řekla Super.cz Natálka na vánočním focení.

Zároveň přiznala, že nyní bojuje s kily navíc. Každý rok na podzim má problém s váhou. "Na podzim se každý rok necítím dobře. Snažím se, chodím do fitka, cvičím, jím zdravě. Přesto se na podzim zakulacuju v dýni a v zimě už to jde zase dolů. Nevím, co s tím, dělám vše stejně, ale jsem celá oteklá, zavodněná," dodala krásná Kočendová. ■