Nejdřív tiskovka a pak křest knihy: Energická Jiřina Bohdalová během jednoho dne stihla dvě společenské akce

Jiřina Bohdalová Super.cz

V odpoledních hodinách pak v jiném outfitu a plná energie dorazila na křest nové knihy svého kolegy, herce Jana Přeučila a zavzpomínala na jejich první setkání. „To bude ve filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku. To byl ještě krásný kluk, teda dnes je taky pěkný mužský. No a pak už jsme se vídali pořád,“ svěřila Super.cz herečka na slavnostním křtu knihy Deset klobouků Jana Přeučila.

Nás zajímalo, co herečku v nové publikaci o jejím kolegovi nejvíce zaujalo. „Nečekala jsem, že tam bude nahý, to jsem nečekala, protože si myslím, že je Honza Přeučil spíš stydlín, to mě na tom překvapilo. A rozesmálo mě, že měl ruce tak, jako by měl prsa,“ dodala se smíchem herečka, která je stále v jednom kole. Vedle divadla a natáčení televizního pořadu Hobby naší doby ji nyní čeká právě příprava velkolepé silvestrovské show. ■