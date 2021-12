Vánoce s přáteli a bez dárků: Hvězda štědrovečerní pohádky Naďa Konvalinková prozradila, jak slaví svátky

Naďa Konvalinková Super.cz

„Mám pohádky ráda, líbila se mi také role. Od těch Barušek, Marušek, princezen, královen a čarodějnic jsem dostala roli sudičky. A hlavně se mi líbil scénář,“ řekla Super.cz herečka, která byla také ráda za své kolegyně na place. „Byly jsme rády, že se můžeme potkal pohromadě a moc jsme si to užívaly. Každý ten den byla radost,“ řekla herečka, která sama o Vánocích pohádky sleduje.

„Když už je vše hotovo, tak se samozřejmě podívám,“ prozradila Konvalinková a promluvila o Vánocích. „Opravdu si ten vánoční čas užívám od adventu, to si doma nazdobím, navoním, mám světýlka, a to mám moc ráda. Jelikož už jsme všichni velcí, o dárcích to úplně není, ale spíš o setkání. Se spoustou kamarádů se raději setkáme, než abychom se zahrnovali dárky, o kterých už pak člověk ani neví, co s nimi,“ dodala závěrem herečka. ■