Po letech opět v pohádce: Hvězda Léta s kovbojem bude na Štědrý den na obrazovkách jako sudička

„Líbil se mi ten scénář, protože trochu pootáčí to schéma pohádek, na které jsme od dětství zvyklí. Je to trochu jinak a je to i vtipné,“ řekla Super.cz herečka, která sama přes Vánoce pohádky sleduje.

Z natáčení byla nadšená i díky kolegyním, se kterými si zahrála sudičky. „Bylo to bezvadný, moc jsme si to užívaly,“ prozradila na tiskové konferenci České televize Kolářová a promluvila i o blížících se Vánocích.

„Trochu vždycky propadám panice, jestli se to vše zvládne a jak to bude. Takže uvidíme, už se blíží, takže to musíme všichni řešit. S předstihem nenakupuji, ale ani to nenechávám na poslední chvíli,“ dodala herečka. ■