Drby zničily Adině Mandlové život. V téhle slavné veselohře ale klepy prohrály a herečka se radovala z happyendu

Světla Svozilová a Adina Mandlová (vpravo) Foto: reprofoto Přítelkyně pana ministra

Film, který uvede 3. listopadu Prima Max, je samozřejmě i tak trochu sladkobolným příběhem na téma, kterak chudé a hodné děvče ke štěstí přišlo. Aby také ne, vždyť ho natočil král romantických komedií Vladimír Slavínský (✝58), který byl rovněž autorem námětu a scénáře.

Milenkou snadno a rychle

Julinka Svobodová (A. Mandlová) se jednoho dne sveze výtahem s ministrem obchodu Horákem (J. Marvan), který bydlí ve stejném domě. Pomluva, že půvabná úřednice je politikovou milenkou, dívce pomůže k místu sekretářky, a nakonec i k lásce jejího mladého šéfa Jana Hrubého (O. Nový). Ten si ovšem nejprve musí uvědomit, že firmě k rozvoji a jemu k povýšení nepomohla žádná protekce, kterou Julinka vyjednala u vlivného přítele…

Drby zničily herečce život

Není bez zajímavosti, že Slavínský se ve scénáři inspiroval životem Adiny Mandlové, resp. drby, které se o ní šířily. Zrovna tehdy byla v kurzu historka, že slavná herečka randí s nacistickým pohlavárem K. H. Frankem – mimochodem právě on stál později za vypálením Lidic a Ležáků.

Adina Mandlová byla sice „veselá v rozkroku“, ale aférka s Frankem se nezakládala na pravdě.

Mandlová, která předtím se Slavínským natočila komedie Holka nebo kluk (1938) či Dva týdny štěstí (1940), o tom ve svých memoárech Dneska už se tomu směju napsala:

„…Tou dobou už se o mně rozšířily pomluvy, že chodím s K. H. Frankem, a to Slavínského, který dobře věděl, že to jsou zlé drby, inspirovalo k dalšímu skriptu Přítelkyně pana ministra. Byl to osud chudé sekretářky, která náhodou jednou jela výtahem současně s panem ministrem. Někdo je viděl, a ačkoliv se spolu vůbec neznali, v očích všech z jejího okolí se tím pádem stala jeho milenkou. Byla to sice veselohra, ale jádro historicky se velmi podobalo mému vlastnímu osudu. Jenže Slavínský si nedovedl představit film bez happy endu a veselohra konec konců bez něho ani dělat nelze. Přítelkyně pana ministra měla z klepů prospěch, kdežto mě pomluvy zničily."

O rok starší táta

„Když v některé z žen zřím oči tmavohnědé, pak se mně nepovede, abych šel spát…“ Filmový song Oči čokoládové nazpívali Nový s Mandlovou. Herec si prý původní text trochu upravil k obrazu svému.

Majitele dovozní firmy a otce Oldřicha Nového hrál František Paul (✝78), který byl ve skutečnosti jen o rok starší než jeho filmový syn. Příjemná oddychová podívaná byla natočena za 31 dní. ■